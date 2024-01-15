نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تصريح جديد".. بيريز يتحدث عن التعاقد مع كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الميركاتو القادم.

وكان فريق ريال مدريد حقق لقب بطولة السوبر الإسباني أمس الأحد بعد اكتساحه غريمه التقليدي نادي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعند سؤال بيريز على التعاقد مع كيليان مبابي بعد نهاية السوبر الإسباني قال:" هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، إنه اليوم لتهنئة اللاعبين الموجودين هنا، وليس تلك الموجودة في الفرق الأخرى".

وتابع:" انا سعيد لأن المشجعين كانوا سعداء بتلك المباراة. جماهير ريال مدريد هنا في المنطقة العربية قضوا واحدة من أسعد الليالي".

وبشأن البرازيلي فينيسيوس جونيور اختتم:" إنه يتألق دائمًا تقريبًا، وفي لقاء السوبر استحق ما فعله وهو سيعد للغاية. الجهد الذي يبذله في كل مباراة استثنائي، ولهذا السبب فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

