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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أسباب تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية.

أسطورة الأهلي يكشف أسباب تعادل الفراعنة أمام موزمبيق

وأكد معوض في تصريحات صحفية له:" منتخب مصر كان يسير بشكل جيد في الشوط الأول، حتى فرصة تريزيجيه الضائعة، بعدها تراجع الأداء بشكل واضح".

وتابع:" الظهيرين كانوا في مستوى بعيد، وروي فيتوريا "لخبط" كثير، خصوصا في فكرة دخول صلاح داخل العمق، لأنه متفوق أكثر على الأطراف، وفقد الكثير من خطورته في اللقاء".

وأوضح نجم الأهلي السابق:" منتخب موزمبيق فريق غير منظم ولكنه لعب بشكل جيد في ظل عدم تعرضه لضغط قوي من منتخب مصر ".

وأختتم تصريحاته:" هناك تغييرات لا بد أن يتم الدفع بها لتنشيط الجانب الهجومي خصوصا من على الأطراف، وعمر كمال عبدالواحد كان يلعب العرضيات بقدمه اليسرى ويخرجها دفاع موزمبيق، وكان لا بد من حلول آخرى، والاعتماد على المهارة لمصطفى فتحي".

