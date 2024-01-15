نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالبت اللاعبين بالتوقف عن اضحاك المنافس.. مدرب مالي يفجر مفاجأة قبل مواجهة جنوب إفريقيا بالكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر إريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي، تصريحات مدوية عن تطور الكرة المالية في الفترة الأخيرة، قبل خوض أول مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام نظيره جنوب إفريقيا.

- تصريحات مدرب مالي قبل مواجهة وجنوب إفريقيا

وأكد مدرب المنتخب المالي عن حديثه الأخير مع لاعبيه:" الجميع يقابل للكرة المالية بالضحك، ولذلك طلبت من اللاعبين إظهار قدرتهم الحقيقية والتوقف عن اضحاك الجميع".

وتابع:" لا بهمني نتيجة المباراة سواء خسرت أو فزت، كل ما أعرفه أني سأجعل اي منتخب يواجه مالي، أن يحترمها بالقدر الكافي".

على جانب أخر، يواجه المنتخب التونسي أحد منتخبات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية نظيره ناميبيا، مساء غدا الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة مالي وجنوب إفريقيا لطاقم تحكيم مصري متكون من محمد عادل المباراة ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ويأتي أمين عمر كحكم رابع.

