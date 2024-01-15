شاهد دون ولا مليم الشوط الأول (1-0) .. بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا اليوم بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت جودة عالية

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد دون ولا مليم.. بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا اليوم بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت جودة عالية

شاهد دون ولا مليم.. بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا اليوم بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت جودة عالية، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية والإفريقية في مصر والوطن العربي، مواجهة قوية بين منتخبي السنغال وجامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024.

وتتصدر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية منذ بداية يوم السبت الماضي، بمواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو التي انتهت لصالح الأول بهدفين نظيفين، حيث يبحث العديد عن المباريات على مدار اليوم.

شاهد دون ولا مليم.. بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا اليوم بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت جودة عالية

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شاهد دون ولا مليم.. بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا اليوم بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت جودة عالية

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب السنغال وجامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة السنغال وجامبيا بكأس أمم إفريقيا 2024

يواجه منتخب السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 نظيره منتخب جامبيا في أولى مبارياته ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا 2024 عصر اليوم اليوم الإثنين.

ويستضيف ملعب ستاد شارليس كونان باني المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والجزائر.

ويعد السنغال رفقه لاعبه العالمي الشهير ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي وليفربول سابقا، حامل لقب كأس أمم إفريقيا الماضية 2021 على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح في الكاميرون بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

لمشاهدة مباراة منتخب السنغال ضد جامبيا بث مباشر في بطولة كأس أمم إفريقيا اضغط هنــــا .

تشكيل السنغال المتوقع أمام جامبيا في أمم إفريقيا

من المتوقع أن يبدأ منتخب السنغال بالتشكيل ضد منتخب جامبيا كالتالي:-

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

خط الهجوم: اسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.

شاهد دون ولا مليم.. بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا اليوم بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت جودة عالية

تشكيل جامبيا المتوقع أمام السنغال في أمم إفريقيا

من المتوقع أن يبدأ جامبيا المباراة بالتشكيل ضد منتخب السنغال كالتالي:-

حراسة المرمى: مودو جوبي

خط الدفاع: سعيدي يانكو، بو بكر سانيه، عمر كوليي، جاكوب ميندي

خط الوسط: أبلي جالو، إيبو أدامز، نواه ساندبيرج، داودا نجوم، أليو فاديرا

خط الهجوم: موسى بارو.

لمشاهدة مباراة منتخب السنغال ضد جامبيا بث مباشر في بطولة كأس أمم إفريقيا اضغط هنــــا .

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وجامبيا بكأس أمم إفريقيا

تذاع أحداث مباراة السنغال وجامبيا في كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الإثنين، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق ملكية بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كما يتم إذاعة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر عبر القناة الجزائري الأولى على النايل سات، التي حصلت على بث عدد من مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.