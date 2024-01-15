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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الآن دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا كأس أمم إفريقيا 2024 | كورة لايف دون تقطيع

بث مباشر الآن دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا كأس أمم إفريقيا 2024 | كورة لايف دون تقطيع، ضرب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وقارة إفريقيا، موعد مع مباراة منتخب السنغال ضد جامبيا بكأس أمم إفريقيا اليوم.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير كرة القدم الأفريقية، عن مباراة السنغال ضد جامبيا بكأس أمم إفريقيا 2024، حيث يضم الأول بين صفوفه نجوم كبار مثل ساديو ماني لاعب النصر السعودي، حارس المرمى ميندي حراسة مرمي الهلال السعودي.

بث مباشر الآن دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا كأس أمم إفريقيا 2024 | كورة لايف دون تقطيع

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بث مباشر الآن دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا كأس أمم إفريقيا 2024 | كورة لايف دون تقطيع

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب السنغال وجامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة السنغال وجامبيا بكأس أمم إفريقيا 2024

يلتقى منتخب السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 نظيره منتخب جامبيا في أولى مبارياته ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا 2024 عصر اليوم اليوم الإثنين.

ويفتتح ملعب ستاد شارليس كونان باني أبوابة ليحتضن المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والجزائر.

ويعتبر السنغال رفقه لاعبه العالمي الشهير ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي وليفربول سابقا، حامل لقب كأس أمم إفريقيا الماضية 2021 على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح في الكاميرون بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

لمشاهدة مباراة منتخب السنغال ضد جامبيا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا اضغط هنــــا .

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وجامبيا بكأس أمم إفريقيا

تنتقل أحداث مباراة السنغال وجامبيا في كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الإثنين، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق ملكية بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

وأيضا يتم إذاعة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر عبر القناة الجزائري الأولى على النايل سات، التي حصلت على بث عدد من مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

لمشاهدة مباراة منتخب السنغال وجامبيا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا اضغط هنــــا .

بث مباشر الآن دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا كأس أمم إفريقيا 2024 | كورة لايف دون تقطيع

تشكيل السنغال الرسمي ضد جامبيا بكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

خط الدفاع: دياباتيه - كاليدو كوليبالي - موسى نياكتيه - جاكوبز

خط الوسط: عبده ديالو - جاي - لامين كامارا

خط الهجوم: إسماعيلا سار - حبيب ديالو - ساديو ماني

تشكيل جامبيا الرسمي ضد السنغال بكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: مودو جاي.

خط الدفاع: سعيدو يانكو - جوميز - عمر كولي - توراي

خط الوسط:إيبو أدامز - مانيه - داربو.

خط الهجوم: موسى بارو - سوي - مينته.

لمشاهدة مباراة منتخب السنغال وجامبيا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا اضغط هنــــا .

حكام مباراة السنغال وجامبيا بكأس أمم إفريقيا 2024

واسندت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم قيادة مباراة السنغال وجامبيا للحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه كلا من حسن ازغاو مساعد أول، مصطفى أكركاد مساعد ثاني، والحكمة بشرى الكربوبي حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو يتواجد كلا من سمير القزاز ويعاونه السوداني إبراهيم محمود.

مجموعة السنغال وجامبيا بكأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب السنغال ومنتخب جامبيا في المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، رفقه كلا من منتخبي الكاميرون غينيا، التي تقام مباراتها في السابعة مساءً الاثنين 15 يناير الجاري