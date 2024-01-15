نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره البنك الأهلي بالجولة الثانية من منافسات بطولة رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

يسعي علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لتحقيق الفوز علي فريق البنك الأهلي وحصد ثلاث نقاط للتأهل بالدور المقبل في بطولة كأس الرابطة.

قرر المدير الفني تصعيد الثنائي أبو الفتح أشرف وأحمد فؤاد لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي للتدريب مع الفريق الأول بمعسكر الفريق بالقاهرة والذي يستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

يلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق البنك الأهلي في الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة لمباراة المصري والبنك الأهلي

تنقل مباراة المصري والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الرابطة للأندية المصرية.

