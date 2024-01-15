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أحمد جودة - القاهرة -

أدلى أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق بتصريحات قوية بعد تعادل الفراعنة أمام منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين في الجولة الأولى من أمم إفريقيا.

تعليق ناري من أحمد حسن على تعادل مصر أمام موزمبيق في أمم إفريقيا

وأكد أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية له:" صعبنا الموقف على أنفسنا، وجعلنا المواجهة المقبلة لا بديل فيها عن الفوز أمام غانا".

وتابع:" يجب ألا تقل دوافعنا وطموحاتنا بشأن المنافسة على اللقب، وبدأنا بشكل غير موفق في البطولة الماضية، ولكن نجحنا في الوصول للمباراة النهائية، لدينا أسماء وخبرات كبيرة".

ويواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره منتخب غانا يوم الخميس القادم في الجولة الثانية عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر المنتخب الغاني في الدقائق الأخيرة أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد.

