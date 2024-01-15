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أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية.
تصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الأهلي
وشارك في تدريبات الأهلي اليوم من قطاع الناشئين اللاعبون: يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة.
ويشارك الثنائي حازم جمال وطارق حسن في تدريبات الحراس مع الفريق الأول منذ اليوم الأول في فترة الإعداد، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من الإمارات.
ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.