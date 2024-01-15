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أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن ‏البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد ‏العديد من التحديات القارية والمحلية.‏

تفاصيل مران الأهلي اليوم.. تصعيد 10 ناشئين وآخر تطورات إصابة رضا سليم

وشارك اليوم في مران الأهلي 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي ‏بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على ‏البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

