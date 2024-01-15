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أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية.
تفاصيل مران الأهلي اليوم.. تصعيد 10 ناشئين وآخر تطورات إصابة رضا سليم
وشارك اليوم في مران الأهلي 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.
وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت على تقسيمة بمشاركة الحراس.
وأدى الرباعي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.