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أحمد جودة - القاهرة - حصد فريق جمباز الأيروبك بنادي الكرما الميداليات الذهبية في بطولة كأس مصر تحت ٨ سنوات، والتى أقيمت بصالة وزارة الشباب والرياضة فى مدينة 6 أكتوبر.

رزان وليد عبدالسلام تحصد الميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة كأس مصر مواليد ٢٠١٦

رزان وليد عبدالسلام

وحصلت كل من رزان وليد عبد السلام ومايا مدحت ومريم معتز وداليدا محمد جابر ونورين محمد مرزوق وديما وائل، لاعبات نادى الكرما، على الميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة كأس مصر مواليد ٢٠١٦.

ويتكون الجهاز الفني المشرف على تدريب فريق الكرمه من الكابتن مصطفى ضياء مدرب الفريق والدكتور مصطفى الشحات المدير الفني والدكتور أسامه الحباك مدير الفريق.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.