نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نخشى مفاجأت الكان.. مدرب تونس يتحدث عن مواجهة ناميبيا بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حذر جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس لكرة القدم، من التهاون مع أي منافس خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024، والذي يستعد لخوض أولى مبارياته بها أمام نظيره منتخب ناميبيا.

ويقع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية، رفقة ناميبيا وجنوب إفريقيا ومالي.

- القادري يتحدث عن مواجهة ناميبيا

وأكد مدرب منتخب تونس:" نعلم أن البطولة قد بدأت ونحن استعدينا بطريقة مميزة، نعرف قيمة كأس الأمم الإفريقية بشكل جيد ونعلم مقدار المنافسة التي سوف نجدها للظفر باللقب".

وتابع:" جميع المنتخبات الإفريقية أصبح مستواها متقارب ومن الصعب التوقع بنتيجة مباراة أو فوز منتخب، ورأينا ذلك أمس في ظل تعادل نيجيريا أمام غينيا بيساو وتعادل مصر مع موزمبيق وهزيمة غانا من الرأس الأخضر".

وأختتم القادري:" أخذنا عهد على أنفسنا لجعل الشعب التونسي سعيد وفخور بمنتخب بلاده، ونطمع في حصد لقب الكان".

