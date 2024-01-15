نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب HD.. شاهد الكاميرون ضد غينيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب HD.. شاهد الكاميرون ضد غينيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024.. الكاميرون.. غينيا.. امم افريقيا 2024..تنطلق المواجهة الأولى في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخب الكاميرون ومنتخب غينيا على استاد شارلز كونان باني في مدينة ياموسوكرو. يهدف كل فريق إلى بداية قوية في البطولة، حيث يسعى كلا الجانبين لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية وتجنب الهزيمة، أو على الأقل تحقيق التعادل.

يوتيوب HD.. شاهد الكاميرون ضد غينيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

يتطلع منتخب الكاميرون، الذي يقوده المدرب ريجوبرت سونج، إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة، بعد أن احتل المركز الرابع في النسخة السابقة التي استضافتها الكاميرون. يسعى الفريق لتكرار إنجازه قبل عامين عندما فاز بنتيجة 2-1 على بوركينافاسو في المباراة الافتتاحية. هذه المرة، سيكون سونج في ظهوره الأول كمدرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد مشاركته كلاعب في النسخ السابقة وتتويجه بلقبين في سنتي 2000 و2002. يعتمد المنتخب الكاميروني على خبرة لاعبيه في البطولة القارية لتحقيق الفوز الأول، على الرغم من التحديات التي ستواجههم على أرض الملعب.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

من جانبه، يسعى منتخب غينيا بقيادة المدرب كابا دياوارا إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة. ويدخل الفريق المباراة بتطلعات كبيرة للحصول على نقاط الفوز وتأكيد طموحه في المنافسة والتنافس على اللقب. يجب على الدفاع الغيني البقاء حذرًا طوال فترة المباراة للحد من خطورة اللاعبين الكاميرونيين وتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة لهم بالبطولة.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

موعد مباراة الكاميرون ضد غينيا في كأس الأمم الأفريقية

وتنطلق صافرة مباراة الكاميرون ضد غينيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين 15 يناير الجارى

يوتيوب HD.. شاهد الكاميرون ضد غينيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

القنوات الناقله لمباراة الكاميرون وغينيا في أمم إفريقيا

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 مجانًا

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

ونعرض لكم القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا:

قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

يوتيوب HD.. شاهد الكاميرون ضد غينيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

sportdigital

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: v

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

حكام مباراة الكاميرون وغينيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام الفار مباراة الكاميرون وغينيا في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

وجاء طاقم حكام الفار التي سوف يدير مباراة الكاميرون وغينيا في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية من دولة مصر.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم تعيين الحكمين الدوليين محمود عاشور حكم فار ومحمود البنا مساعد فار فى مباراة الكاميرون وغينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

يوتيوب HD.. شاهد الكاميرون ضد غينيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكاميرون و منتخب غينيا

تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة اليوم: ديفيز إباسي؛ جيان تشارلز كاستيليتو، كريستوفر ووه، هارلود موكودي، نوهو تولو؛ جوليس اوليفير نتشام، أوليفييه كيمين، أندريه أنجويسا؛ مومي نجاماليو، كارل توكو إيكامبي، فرانك ماجري.

شاهد الان مباراة الكاميرون وغينيا دون تقطيع وجودة عالية| هنا

تشكيلة منتخب غينيا المتوقعة اليوم: ابراهيم كوني؛ انتوين كونتي، جوليان جانفييه، مختار دياخابي، اسياجا سيلا؛ أجويبو كامارا، موري كوناتي، نابي كيتا؛ مورجان جيلافوجي، فرانسوا كامانو، سيرو جيراسي