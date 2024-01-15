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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة حرس الحدود والنجوم في دوري القسم الثاني

حقق فريق حرس الحدود الفوز بهدف نظيف على حساب نظيره فريق النجوم في المباراة التي أقيمت في مسابقة دوري المحترفين من عمر الجولة السابعه عشر



خاض فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع:خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد،مصطفى جمال

خط الوسط:محمد أدههم، ابراهيم القاضي،عبد الرؤوف محمد، محمود يوسف



خط الهجوم:محمد مصطفى،مؤمن عوض

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بينما تشكيل النجوم كان مكون من



‏‎حراسة المرمى: وليد توفيق

خط الدفاع: أحمد صابر،أحمد رمضان، علاء نبيل،مصطفى جميل

خط الوسط:محمد سيد، زياد محمود، حازم محمد،أحمد علي

خط الهجوم:نور علاء الدين،محمد محمود

تقدم حرس الحدود في الشوط الثاني هدف من ركلة جزاء سجلها "محمود أبو جوده"

ادار تحكيم اللقاء الحكم:أسامة إسماعيل ويعاونه كلًا من:"عبدالعزيز محسن، أسامة هشام، مبروك نبيل

الفوز يرفع رصيد حرس الحدود إلي النقطة 32 في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد النجوم عند النقطة 11 في المركز السابع عشر