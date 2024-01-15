أحمد بلال: ما قدمه منتخب مصر امام موزمبيق " مهزلة كروية"

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد بلال مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن ما قدمه المنتخب أمس أمام موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كان “ مهزلة كروية”.

وقال أحمد بلال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" ما قدمه منتخب مصر للأسف أمس كان مهزلة كروية بكل تأكيد، لأن منتخب مصر من المفترض أنه الأعلي فنيًا بين كل فرق المجموعة، وبالطبع أعلي من إمكانيات موزمبيق، ولكن الذي ظهر عكس ذلك، لأن منتخب مصر تعالي على كرة القدم، واللاعبين شعرت بعد هدف مصطفي محمد أن المباراة سهلة وفى الإمكان الفوز بها بسهولة.

وأضاف:" منتخب موزمبيق أمس قام بغلق مفاتيح اللعب كاملة أمام منتخب مصر، وكنا بلا حلول أمس.

وتابع بلال:" لازم منتخب مصر يدافع عن اسمه أمام منتخب غانا ويكون هناك رؤية مختلفة من قبل الجهاز الفني بجانب اللاعبين أيضًا لا بد أن يكون لهم رد فعل مختلف.

