الدوسري يقود الهجوم.. تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام عمان في كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، على تشكيلة الأخضر التي ستواجه المنتخب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا قطر 2023.

موعد مباراة السعودية ضد عمان

يلتقى المنتخب السعودي مع نظيره العماني، مساء، غدًا، الثلاثاء، الموافق 16 يناير 2024، على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023 بجانب منتخبات سلطنة عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان

حراسة المرمي: أحمد الكسار "العويس"

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي

خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

وتنقل مباراة السعودية ضد عمان على عدة قنوات، أبرزها الكأس القطرية الرياضية، وبي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة العراقية الرابعة.

