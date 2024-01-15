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أحمد جودة - القاهرة - فوز وادي دجلة ولافيينا وجمهورية شبين وأسوان بدورى المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة ال17 بدورى المحترفين عن تعادل فريق بتروجت خارج ملعبه مع فريق غزل المحله بهدف لمثله.

شهد اللقاء تقدم بتروجت بهدف دون رد سجله سامح ابراهيم في الدقيقه 45 من الشوط الأول.



وخطف عبده يحيى هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

- فوز فريق وادي دجله على فريق القناه بهدفين نظيفين سجلهما محمود دياسطي في الدقيقه الاخيره من الشوط الأول وعلى حسين في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.



- فوز فريق لافيينا على فريق راية بهدفين دون رد سجلهكا يوسف فهيد في الدقيقة 33 وأضاف جبس الهدف الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الأول.



- فوز فريق جمهورية شبين على فريق دكرنس بهدفين مقابل هدف حيث تقدم دكرنس بهدف من ركلة جزاء عبر أحمد حسني في الدقيقة 26.

وتعادل محمد عبد المنعم لشبين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وخطف مؤمن محسن الهدف الثاني للجمهورية في الشوط الثاني.



- فوز فريق اسوان على فريق السكة الحديد بهدف نظيف سجله حسام عرفات في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.



- فوز فريق حرس الحدود على فريق النجوم بهدف دون رد سجله محمود ابو جودة من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق مكادى مع فريق النصر للتعدين سلبيًا.



- تعادل فريق وي مع فريق بروكسي سلبيًا.



- تعادل فريق بترول أسيوط مع فريق بروكسي سلبيًا.