بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا يلا شوت

منافسة أفريقية نارية بين Cameroon - Guinea اليوم، مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، سيلتقي منتخب الكاميرون بمنتخب غينيا على ملعب ياموسكرو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليوم الاثنين. تُعد هذه المباراة جزءًا من الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

تضم المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وغينيا والسنغال وجامبيا، وتعتبر واحدة من المجموعات القوية والمثيرة في البطولة.

يبدأ منتخب الكاميرون مشواره في البطولة بمواجهة منتخب غينيا اليوم، ثم يلعب مباراة قمة مع السنغال، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة جامبيا في 23 يناير على ملعب ياموسكرو.

يتطلع منتخب الكاميرون إلى تحقيق بداية قوية والفوز في هذه المباراة، حيث تعد المجموعة التي يلعب فيها الأكثر تنافسية في البطولة. بالمقابل، يعد منتخب غينيا خصمًا قويًا بعد تحسن أدائه خلال السنوات الأخيرة، ويتطلع إلى إحداث المزيد من المفاجآت.

متى موعد وتوقيت مباراة الكاميرون وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تستعد اليوم بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا يلا شوت اليوم الاثنين الموافق 15 يناير، منتخب الكاميرون لمواجهة غينيا في البطولة الأفريقية لكرة القدم 2024، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ستقام المباراة في ملعب "ياموسكرو"، في ساحل العاج، حيث يستضيف البلد هذه البطولة.

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر يلا شوت

سينطلق لقاء الكاميرون وغينيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير في هذه البطولة القارية.

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد غينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر يوتيوب فقد تم تخصيص قنوات beIN Sports Max 1 لنقل المباراة بين منتخب الكاميرون وغينيا في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تم توفير هذه القنوات من قِبل الجهات القطرية لنقل المباريات بثًا حيًا للمشتركين في باقاتها الرياضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمشاهدة المباراة، يمكن للجماهير التوجه إلى قناة beIN Sports Max 1، والتردد المخصص لمتابعة البث المباشر للمباراة هو:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وغينيا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الكاميرون وغينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

سيكون بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا عبر الانترنت في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة الكاميرون وغينيا اليوم

أولًا: تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: كاستيليتو، كريستوفر ووة، هارولد موكودي.

الوسط: نوهو تولو، نتشام، أوليفير كيمين، زامبو أنغويسا، دارلين يانغوا.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، نيكولاس مومي نغاميلو.

ثانيًا: تشكيل منتخب غينيا

حراسة المرمى: كوني

الدفاع: كونتي، جانفييه، دياخابي، سيلا

خط الوسط: كامارا، كوناتي، كيتا.

الهجوم: جيلافوجي، كامانو، إيلاش موريبا.

تفاصيل إصابة فينسنت أبو بكر

أفاد المنتخب الكاميروني في بيان رسمي بأن قائدهم فينسنت أبو بكر تعرض لإصابة خلال جلسة التدريب في 12 يناير 2024 في ياموسوكرو. تعرّض أبو بكر لآلام في فخذه الأيسر، مما اضطره للانسحاب من الجلسة. تم تقديم الرعاية الطبية للاعب على الفور من قبل الطاقم الطبي.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي في 13 يناير 2024 في مستشفى جوزيف موسكاتي في سانت، وأظهر الفحص وجود انفصال عضلي من الدرجة الأولى بشكل طفيف. يعتبر هذا النوع من الإصابات طفيفًا ولا يؤثر على قدرة اللاعب على المشاركة في المنافسة.

وأوضح البيان أن فينسنت أبو بكر ما زال يستعد للعودة إلى المجموعة تحت إشراف الفريق الطبي. ويشير ذلك إلى أنه سيعود في وقت قريب جدًا للانضمام إلى فريقه.

الحكم المصري محمود عاشور يظهر في لقاء الكاميرون وغينيا

سيشارك الحكم الدولي محمود عاشور في طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة بين منتخبي الكاميرون وغينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وسيقوم محمود عاشور بدور حكم الفيديو المساعد (VAR) في هذه المباراة، التي ستكون جزءًا من الجولة الأولى وستتولى إدارتها طاقم تحكيم يترأسه الحكم الليبي معتز الشلماني.

وقد سبق لمحمود عاشور أن أدار مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث انتهت بفوز منتخب كوت ديفوار، البلد المضيف، على منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2-0.

وشارك في تحكيم هذه المباراة الحكم المصري أمين عمر بالإضافة إلى طاقم التحكيم المصري الآخر المكون من أبو الرجال وأحمد حسام ومحمود البنا، بجانب محمود عاشور.