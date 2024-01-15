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أحمد جودة - القاهرة - قال روبرتو مانشيني يوم الاثنين إن المنتخب السعودي يعاني من مشكلة تتمثل في عدم حصول اللاعبين على وقت كاف للعب قبل نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في ظل إنفاق الأندية المحلية أموالا طائلة على النجوم الأجانب.

روبرتو مانشيني: نعانى بسبب عدم مشاركة اللاعبين السعوديين مع أنديتهم

أنفقت فرق الدوري السعودي للمحترفين الأموال على أمثال نيمار وكريستيانو رونالدو، كجزء من تحرك أوسع في الرياضة من شأنه أن يشهد استضافة البلاد لكأس العالم 2034.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا بمواجهة عمان يوم الثلاثاء بقيادة مانشيني، الذي فاز مؤخرًا ببطولة أوروبا مع إيطاليا.

وفي حديثه عشية المباراة في قطر، قال مانشيني إنه سعيد بالاستعدادات التي سبقت البطولة، لكنه أشار إلى أنه ليس كل لاعبيه يخوضون المباريات مع أنديتهم بالقدر الذي يريده.

وقال عندما سئل عن استراتيجية الإنفاق الكبير في البلاد: "ربما لدينا مشاكل مع بعض اللاعبين السعوديين لأنهم لا يلعبون الكثير من المباريات، وهذه هي المشكلة".

وأشار "لدينا العديد من اللاعبين الذين لا يلعبون في كثير من الأحيان في أنديتهم."

واختتم "جميع اللاعبين الذين يلعبون لصالح عمان يخوضون جميع المباريات في الدوري، وبناء على ذلك ستكون مباراة صعبة ".

