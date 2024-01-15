الاتحاد الأفريقي "كاف" يتغنى بأداء مدافع الفراعنة أمام موزمبيق

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أحمد جودة - القاهرة - تغنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بأداء مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد عبدالمنعم، خلال المباراة التي جمعت الفراعنة ضد نظيره منتخب موزمبيق، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وأشاد الاتحاد الأفريقي، بمدافع الفراعنة، محمد عبد المنعم بتغريدة له عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا عبر منصة "إكس".

وقال "كاف": ""The X Effect" هو مدافع مصر القوي بعد أدائه الرائع أمام موزمبيق أمس!".

المنتخب الوطني يتعادل مع موزمبيق في افتتاحية منافساته بأمم إفريقيا

وجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، بعد أن تقدم المنتخب المصري عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم سجل المنتخب الموزمبيقي بهدفين، لكن في الوقت بدل من ضائع نجح محمد صلاح من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء.