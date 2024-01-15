بث مباشر.. مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا يلا شوت

منافسة أفريقية بصحبة بين Cameroon - Guinea اليوم، مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، في انطلاق مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية المُقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، يتواجه منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا على ملعب ياموسكرو في تمام السابعة مساءً بتوقيت اليوم الاثنين. تعد هذه المباراة جزءًا من الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

تشمل المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وغينيا والسنغال وجامبيا، وتُعتبر واحدة من المجموعات القوية والمثيرة في البطولة.

يبدأ منتخب الكاميرون مشواره في البطولة بمواجهة منتخب غينيا اليوم، ويخوض مواجهة قمة أخرى مع السنغال، ويُختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء جامبيا في 23 يناير على ملعب ياموسكرو.

يتوقع منتخب الكاميرون تحقيق بداية قوية والفوز في هذه المباراة، حيث تُعتبر المجموعة التي ينافس فيها الأكثر تنافسية في البطولة. من جهة أخرى، يُعَدّ منتخب غينيا خصمًا قويًا بفعل تحسّن أدائه خلال السنوات الأخيرة، ويطمح إلى خلق المزيد من المفاجآت.

متى موعد انطلاق مباراة الكاميرون وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2023

اليوم، تتأهب القنوات لنقل بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا يلا شوت، وذلك في اليوم الاثنين الموافق 15 يناير. يستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غينيا في إطار منافسات البطولة الأفريقية لكرة القدم 2024، حيث ستكون هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات. يقام اللقاء في ملعب "ياموسكرو" بساحل العاج، حيث تستضيف البلد هذه البطولة.

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر يلا شوت

ستنطلق مباراة الكاميرون وغينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي. بينما ستكون الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. ينتظر عشاق كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر في إطار البطولة القارية المثيرة.

استقبل الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد غينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

إذا كنتم تتطلعون إلى مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر على يوتيوب، يمكنكم ذلك من خلال القنوات المخصصة على beIN Sports Max 1. تم تخصيص هذه القنوات من قِبل الجهات القطرية لنقل المباريات بثًا حيًا للمشتركين في باقاتها الرياضية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمتابعة اللقاء، يُفضل للجماهير الانتقال إلى قناة beIN Sports Max 1، حيث تقدم تغطية حية وحصرية للمباراة. يمكنكم التحقق من التردد المخصص لضبط أجهزتكم ومتابعة البث المباشر لهذه المواجهة المثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وغينيا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الكاميرون وغينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

ستكون مباراة الكاميرون وغينيا متاحة للبث المباشر عبر الإنترنت على منصات مثل تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت". يُشير ذلك إلى أن المشاهدين يمكنهم متابعة الحدث عبر هذين الخيارين على الإنترنت، مما يوفر لهم فرصة متابعة المباراة عن بُعد وفي أي مكان يفضلونه.

تشكيلة مباراة الكاميرون وغينيا اليوم

أولًا: تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: كاستيليتو، كريستوفر ووة، هارولد موكودي.

الوسط: نوهو تولو، نتشام، أوليفير كيمين، زامبو أنغويسا، دارلين يانغوا.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، نيكولاس مومي نغاميلو.

ثانيًا: تشكيل منتخب غينيا

حراسة المرمى: كوني

الدفاع: كونتي، جانفييه، دياخابي، سيلا

خط الوسط: كامارا، كوناتي، كيتا.

الهجوم: جيلافوجي، كامانو، إيلاش موريبا.

تاريخ مواجهات الكاميرون وغينيا قبل مباراة اليوم في كأس الأمم

في تاريخ المباريات السابقة بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الغيني، التقى الفريقان في 16 مواجهة. حقق المنتخب الكاميروني الفوز في 9 لقاءات، في حين تلقى الهزيمة في 3 مباريات فقط، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

في هذه المواجهات، نجح لاعبو المنتخب الكاميروني في تسجيل 24 هدفًا في مرمى المنتخب الغيني، في حين استقبلت شباك الكاميرون 13 هدفًا. ويتصدر روجية ميلا وصامويل إيتو قائمة هدافي المنتخب الكاميروني أمام غينيا برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وعند التفرغ للبطولة الأفريقية، التقى المنتخبان في مباراتين فقط. انتهت المواجهة الأولى في نسخة أمم إفريقيا 1998 بالتعادل الإيجابي 2-2، ثم جمعتهما القرعة مرة أخرى في نسخة 2015، وانتهت المباراة أيضًا بنتيجة التعادل 1-1.

تتجسد هذه المواجهات في إحصائيات تظهر تنافسًا محتدمًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

الكاميرون وغينيا يبحثان عن بداية مثالية فى كأس أمم إفريقيا

يتطلع كل منتخب الكاميرون وغينيا إلى بداية مثالية في كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز في مباراته الأولى وتجنب الهزيمة، وفي أقل الأحوال التعادل.

يطمح المنتخب الكاميروني، الملقب بـ "الأسود غير المروضة"، بقيادة المدرب ريجوبرت سونج، في تحقيق أول فوز له في البطولة بعد أداء رائع في النسخة السابقة حيث احتل المركز الرابع. يسعى الفريق لتكرار نجاحه منذ عامين عندما فاز في مباراته الافتتاحية على بوركينافاسو 2-1.

ريجوبرت سونج، المدرب الذي يخوض أول ظهور له في نهائيات كأس أمم إفريقيا كمدرب، قد حقق اللقب مرتين كلاعب في سنوات 2000 و2002. يعتمد المنتخب على خبرة لاعبيه في المنافسة للمساهمة في تحقيق النجاح.

من ناحية أخرى، يسعى منتخب غينيا بقيادة المدرب كابا دياوارا إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة. يعول الفريق على المدافعة والحذر للحد من خطورة لاعبي الكاميرون وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى.

بهذا السياق، يتوقع الجماهير مباراة مثيرة ومتوقعة بين الفريقين، حيث يضع كل منهما أهدافه في تحقيق الانتصار والمضي قدمًا في المنافسة للتأهل والتنافس على اللقب.