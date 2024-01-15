الرياضة

قرار جديد للمصري في أزمة مروان حمدي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد للمصري في أزمة مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التحق مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بمعسكر الفريق بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره البنك بالجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية. 

 

مروان حمدي ينضم لتدريبات المصري البورسعيدي

عاد مروان حمدي إلي معسكر الفريق لمشاركة زملائه في التدريبات الجماعية رغم قرار  استبعاده من المباريات تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي لإيقافه.  

كان مروان حمدي يخوض تدريبات منفردة في إحدي صالات الجيم تحت إشراف مدرب الأحمال البدنية الخاص بالمنتخب الوطني.   

أعلن المصري من قبل قراراث  بإيقاف مروان حمدي وتغريمه مليون جنيه وعرضه للبيع، بعد قيام اللاعب بالبصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالدوري.   

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي   

يلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق البنك الأهلي في الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب   

القنوات الناقلة لمباراة المصري والبنك الأهلي  

تنقل مباراة المصري والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الرابطة للأندية المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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