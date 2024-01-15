صامويل إيتو يعبر عن اندهاشه من معاناة البافانا في كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - سلط الكاميروني صامويل إيتو الضوء على منتخب جنوب إفريقيا، معربًا عن حيرته إزاء معاناته المستمرة في كأس الأمم الأفريقية.

قام المهاجم المخضرم، الذي يشغل الآن منصب رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم، بزيارة إلى جنوب إفريقيا وتبادل آراءه حول الأداء الضعيف لمنتخب بافانا في البطولة القارية.

وشكك إيتو، أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، في عدم نجاح منتخب بافانا منذ فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية على أرضه عام 1996.

وعلى الرغم من حصول جنوب إفريقيا على المركز الثاني والميدالية البرونزية في عامي 1998 و2000 على التوالي، فشلوا في تجاوز الدور ربع النهائي في النسخ الأخيرة.

وعبر إيتو عن حيرته خلال مقابلة مع وكالة " فرانس برس " وشدد على ضرورة التخطيط الاستراتيجي لرفع مكانة بافانا في كرة القدم الأفريقية.

وقال: "أنا في حيرة من أمري بسبب الأداء الضعيف المستمر لمنتخب بافانا بافانا في كأس الأمم، وحث مسؤولي كرة القدم على وضع خطة شاملة لتحويل الفريق إلى الأفضل في إفريقيا ".

واعترف إيتو بالإمكانات الموجودة في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى قوة الدوري الوطني كعامل رئيسي يمكن أن يساهم في عودة بافانا.

ودعا إلى تضافر الجهود لتسخير هذه الإمكانات والارتقاء بالفريق إلى آفاق جديدة على الساحة القارية.

وأكد إيتو "يحتاج مسؤولو كرة القدم إلى الجلوس والتخطيط لكيفية الارتقاء بمنتخب بافانا إلى مستوى آخر وجعله أفضل فريق وطني في إفريقيا، ونظرا لقوة الدوري الوطني، فإن هذا أمر ممكن، مشددا على أهمية وجود استراتيجية".

