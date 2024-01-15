ثلاثي منتخب المغرب يغيب عن مواجهة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب ثلاثي منتخب المغرب حكيم زياش وغانم سايس ونصير مزراوي عن مواجهة منتخب تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي ذلك بسبب الإصابة العضلية والتي لحقت به في المران الماضي استعدادًا لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية.

يواصل منتخب المغرب تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب تنزانيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الامم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.

القناه الناقله لمباراه منتخب المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب المغرب وتنزانيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الامم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

