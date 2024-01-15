نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدميلسون دوف يشيد بأداء موزمبيق أمام مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم كايزر تشيفز، إدميلسون دوف، عن سبب أداء موزمبيق الرائع ضد مصر في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2023 يوم الأحد بعد التعادل 2-2.

موزمبيق التي كانت تحلم بتقديم أداء جيد على الأقل في أول ظهور لها في كأس الأمم الأفريقية منذ 13 عامًا، قدمت أداءً رائعًا ضد الفراعنة أصحاب السبع ألقاب.

وأشار دوف إن مدربهم تشيكينيو كوندي طلب منهم أن يثقوا بأنفسهم عندما يلعبون على أرض الملعب، وهذا بدوره أعطى الفريق الثقة في المضي قدمًا.

وقال دوف "كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، من الواضح أننا كنا نلعب ضد أحد أفضل المنتخبات الوطنية في إفريقيا".

وأشار "أخبرنا مدربنا بين الشوطين أن نواصل الإيمان بأنفسنا وبالعملية التي كنا نعمل عليها طوال حملة التصفيات بأكملها ".

وتابع "لقد خرجنا من الشوط الثاني ببعض الثقة والرغبة في بذل المزيد من الجهد، وقمنا بقلب الأمور رأسًا على عقب ".

واختتم:" من الواضح أننا أردنا الحصول على النقاط الثلاث، ولكن في النهاية، التعادل لا يزال نتيجة إيجابية والآن يتحول تركيزنا إلى المباراتين المتبقيتين ".