نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنغال تفتتح مشوارها في أمم إفريقيا بالفوز على جامبيا بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب السنغال نظيره منتخب جامبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيطر منتخب السنغال على معظم أوقات المباراة أمام منتخب جامبيا في الشوط الأول والشوط الثاني وتمكن من تسجيل الأهداف.

وافتتح اللاعب باب جايي التسجيل مبكرا لمنتخب السنغال في المباراة عند الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، واضاف اللاعب لامين كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وعاد اللاعب لامين كامارا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب السنغال في المباراة عند الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني.

وانقطع البث التلفزيوني لمباراة السنغال وجامبيا في منتصف الشوط الأول من اللقاء واستمر حتى نهايته بسبب خلل من المصدر.

وتلقى اللاعب إيبو آدامز نجم منتخب جامبيا بطاقة حمراء عند الدقيقة 8 من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة احتل منتخب السنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز أمام منتخب جامبيا.