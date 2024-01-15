عاجل.. إدارة ريال مدريد ترد على طلب أنشيلوتي لضم مدافع جديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، على طلب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول، بشأن التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حسب شبكة ريليفو الإسبانية، كان كارلو أنشيلوتي المدرب الفني لريال مدريد يسعى للتوقيع مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوفه.

موقف إدارة ريال مدريد حول التعاقد مع مدافع جديد

وقال التقرير: "أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رفضت طلب أنشيلوتي بشأن التعاقد مع مدافع هذا الشتاء.

وأوضح التقرير أن الإدارة لم تكن تنوي إنفاق الأموال على لاعب شروطه المالية كبيرة، خاصة بعد الأداء الدفاعي الجيد للفريق مؤخرًا بعد عودة ميليتاو للمشاركة في التدريبات، مما جعل موضوع التعاقد مع مدافع جديد غير واضح.

ريال مدريد بطل السوبر الإسباني

ونجح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في التتويج بلقب السوبر الإسباني بعد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

تواجه كتيبة كارلو أنشيلوتي، فريق أتليتكو مدريد يوم الخميس المقبل 18 يناير، في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب ميتروبوليتانو.