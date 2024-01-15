نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في بيان رسمي.. الزمالك يحذر من استغلال اسم وشعارات النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى الزمالك للألعاب الرياضية، أنه المالك الوحيد لاسم وشعارات القلعة البيضاء بوصفهم علامات تجارية خاصة بالنادي مسجلة وفقا للقانون، وأن أي تعامل أو استغلال لتلك العلامات دون موافقة كتابية صريحة مسبقة من النادي.

وأشار نادي الزمالك في بيان رسمي أن أي مخالفة لذلك يترتب عليها معاقبة المخالف بالحبس والغرامة وفقا لنصوص المواد (۱۱۳) وما بعدها من القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠٠٢م.

وأضاف البيان: "حيث تلاحظ أن بعض الأكاديميات الرياضية تحمل اسم أو شعار نادى الزمالك دون أن يكون مرخصا لها بذلك أما لعدم الحصول على موافقة مسبقة أو انتهاء مدة العقد السابق".

وأضاف:" ولما كانت تلك الممارسات تشكل جريمة جنائية معاقب عليها على نحو ما تقدم وعلى ذلك يعلن النادي ما يلي:

أولا: أن النادي لا يملك أي أكاديميات رياضية لكرة القدم خارج النادي داخل أو خارج مصر ولا توجد أي أكاديمية مرخص لها باستعمال اسم أو شعار النادي داخل أو خارج مصر سوى أكاديمية واحدة بمحافظة (البحيرة) التي سوف ينتهى عقدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠م وسوف يتم الإعلان بشكل دوري ودائم عن الأكاديميات المرخص لها".

واختتم:" ثانيا: أن النادي في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي استعمال أو استغلال غير مرخص به لاسم أو شعار النادي في مجال أكاديميات كرة القدم أو أي مجال أخر".