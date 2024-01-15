نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إميليو نسو: سعداء بالتعادل أمام نيجيريا ت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منتخب نيجيريا لتعادل مخيب للآمال في مواجهته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2023 أمام غينيا الاستوائية.

شارك قائد منتخب غينيا الاستوائية، إيميليو نسو، أفكاره حول أدائهم في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023 ضد سوبر إيجلز النيجيري.

أعرب نسو عن خيبة أمله من النتيجة وأوضح خططهم للمباراة المقبلة. وقال "لقد كانوا أفضل في الشوط الأول، أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة جدًا. ولكن هذه هي الطريقة، علينا أن نحسن من أخطائنا ".

وأضاف:" بالنسبة لنا هنا، نحن سعداء بهذه النقطة؛ نحن لسنا سعداء بالأداء، لذا علينا أن ننظر إلى المباراة التالية، بالنسبة لنا، إنها هي الأهم. "

عندما سُئل عما إذا كانت النتيجة 2-1 ستكون نتيجة أفضل، قال نسوي "أعتقد أنه في الشوط الأول، سنحت لنا بعض الفرص، وأعتقد أنه في الشوط الثاني، أتيحت لهم فرص أكثر منا، وأكثر وضوحًا، كما قلت من قبل، نحن سعداء بالنقطة ولكن ليس بالأداء ".

واختتم:" لا أعتقد ذلك، إنها المباراة الأولى فقط، لدينا الوقت للتحسن، وهدفنا هو خوض مباراة تلو الأخرى، وليس الفوز بكأس الأمم الإفريقية.