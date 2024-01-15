عاجل.. تشكيل منتخب الكاميرون الرسمي لمواجهة غينيا في كأس أمم إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريغوبيرت سونغ المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب غينيا مساء اليوم الإثنين 15 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب الكاميرون الرسمي لمواجهة غينيا في كأس أمم افريقيا

في حراسة المرمي: أوندوا

في خط الدفاع: كاستيلتيو، كريستوفر ووه، موكودي، بوتجوا

في خط الوسط: جوليس نتشام، أوليفيه كيمين، أجويسا

في خط الهجوم: فرانك ماجري، كارل إيكامبي، نكودو

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅔