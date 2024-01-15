نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب غينيا الرسمي لمواجهة الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كابا دياوارا المدير الفني للمنتخب الغيني الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون مساء اليوم الإثنين 15 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب غينيا الرسمي لمواجهة الكاميرون في كأس أمم إفريقيا

في حراسة المرمي: كوني

في خط الدفاع: انتوين كونت، جيانفيير، دياخابي، سيكو سيلا

في خط الوسط: ألايكس موريبا، كوناتي، غيلاغوغي

في خط الهجوم: كامارا، كامانو، محمد بايو

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅔