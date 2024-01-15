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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب السنغال الفوز أمام نظيره منتخب جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد جامبيا في أمم إفريقيا

وسجل اللاعب باب جايي الهدف الأول لمنتخب السنغال في المباراة عند الدقيقة 4، وبعد ذلك أحرز اللاعب لامين كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 52، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وكان البث التلفزيوني لمباراة السنغال أمام نظيره منتخب جامبيا انقطع في منتصف الشوط الأول واستمر حتى نهاية الشوط وذلك بسبب وجود خلل فني من المصدر في كوت ديفوار.



