الرياضة

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد جامبيا في أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد جامبيا في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب السنغال الفوز أمام نظيره منتخب جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد جامبيا في أمم إفريقيا

وسجل اللاعب باب جايي الهدف الأول لمنتخب السنغال في المباراة عند الدقيقة 4، وبعد ذلك أحرز اللاعب لامين كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 52، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وكان البث التلفزيوني لمباراة السنغال أمام نظيره منتخب جامبيا انقطع في منتصف الشوط الأول واستمر حتى نهاية الشوط وذلك بسبب وجود خلل فني من المصدر في كوت ديفوار.


 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا