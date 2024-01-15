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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مهاجم الرأس الأخضر المخضرم رايان مينديز عن سعادته بعد الفوز على غانا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2023.

رايان مينديز: سعداء للانتقام من غانا

وتألق مينديز، وهو عضو في منتخب الرأس الأخضر الذي خسر أمام غانا قبل 11 عامًا في نفس البطولة، في تحقيق منتخب القرش الأزرق فوزًا مهمًا يوم الأحد.

وبحسب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، فإن الفوز جاء انتقامًا للهزيمة التي مني بها في جنوب إفريقيا قبل عقد من الزمن.

وقال عقب نهاية المباراة "في المرة الأخرى كان هناك عدد أكبر من اللاعبين مثل أسامواه جيان، كما تعلم، كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا في جنوب إفريقيا ولكن الليلة كما أخبرتك، قمنا بثأرنا وعلينا الاستمرار على هذا المنوال لأن الهدف هو الوصول إلى المرحلة التالية".

وسجل مبارك واكاسو هدفين ليقود منتخب النجوم السوداء للفوز على الرأس الأخضر في جنوب إفريقيا.

وسيواجه الرأس الأخضر موزمبيق بعد ذلك بينما يواجه فريق البلاك ستارز مصر البطلة سبع مرات يوم الخميس.

