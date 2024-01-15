نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويليام تروست إيكونج يطالب جماهير نيجيريا بالدعم بعد التعادل أمام غينيا الاستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا نجم منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونج، النيجيريين المحبين لكرة القدم إلى التجمع خلف الفريق.

بدأ النسور مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية 2023 بالتعادل المخيب للآمال 1-1 أمام نزالانج ناسيونال من غينيا الاستوائية.

ويتعين على فريق المدرب خوسيه بيسيرو الآن تجنب الهزيمة أمام مضيفه كوت ديفوار في مباراته المقبلة يوم الخميس لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

وقال مدافع باوك سالونيكا اليوناني بعد المباراة: "أريد فقط أن أشكركم على الدعم الذي قدمتموه للاعبين".

وأضاف:" بالطبع نشعر بخيبة أمل؛ نشعر بنفس الطريقة التي تشعرون بها يا رفاق، أردنا الفوز اليوم، لكن أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر إلى الإيجابيات ".

واختتم:" لقد صنعنا الكثير من الفرص، وفي يوم آخر كنا سنفوز بتلك المباراة، وسنكون متحفزين للغاية يوم الخميس. لا تتخلى عنا."