بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا يلا شوت اليوم في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا يلا شوت

منافسة آسيوية بين Malaysia v Jordan اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، تبدأ رحلة منتخب الأردن في كأس آسيا 2024 بمواجهة منتخب ماليزيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، يواجه المدرب الحسين عموتة ضغوطًا كبيرة، حيث لم يتمكن حتى الآن من تحقيق سوى انتصار واحد فقط في مباراة ودية أمام قطر، بينما خسر جميع المباريات الأخرى، بما في ذلك الهزيمة الثقيلة أمام اليابان بنتيجة 6-1.

يتميز الجيل الحالي للمنتخب الأردني بالعديد من الأسماء المميزة، بدءًا من اللاعب البارز في الدوري الفرنسي، موسى التعمري، واستدعاء المدرب عموتة لهداف الفريق التاريخي حمزة الدردور بعد طول غياب.

يعد البدء الجيد في البطولة هو الطريق الأهم للمنتخب الأردني للتأهل إلى دور الـ 16 واستعادة ذكريات عام 2004 التاريخية< وعلى الرغم من صعوبة المجموعة التي يتنافس فيها، بوجود منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب البحرين القوي، إلا أن الأداء الجيد قد يساعد الفريق على تحقيق التقدم.

يتمتع المدرب الحسين عموتة بخبرة في البطولات الكبيرة، حيث قاد منتخب المغرب للمحليين للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين، ووصل إلى دور الـ 16 في بطولة العربية 2021 التي أقيمت في قطر. تلك الخبرة قد تساعده في التأقلم مع الأجواء الآسيوية رغم اختلافها عن الأجواء الأفريقية والعربية.

متى موعد وتوقيت مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023؟

ستقام مباراة بين منتخبي الأردن وماليزيا في مساء اليوم، الإثنين الموافق 15 يناير/كانون الثاني، على استاد الجنوب.

مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا بث مباشر يلا شوت

سيبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد ماليزيا اليوم في كأس أمم آسيا 2023؟

تحمل قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.

يمكن للمشتركين في العرض الخاص بكأس آسيا متابعة مباريات منتخب الأردن في البطولة، بدءًا من المباراة الافتتاحية مع إندونيسيا، عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

في المملكة العربية السعودية، سيتمكن المشجعون من متابعة المباريات عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات العربية المتحدة ستتم البث عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية. وفي العراق، ستتولى القناة العراقية الرابعة مهمة بث المباريات في البلاد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وماليزيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد قناة SSC1 HD تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.



كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وماليزيا اليوم؟

لمتابعة مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

تشكيلة مباراة الأردن وماليزيا

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى.

في الدفاع سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

في الوسط محمود المرضي، نور الروابده، نزار الرشدان، إحسان حداد.

في الهجوم علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.

ثانيًا: تشكيل منتخب ماليزيا

سيهان الحازمي؛ ماثيو ديفيز، جونيور إلدستال، ديون كولز؛ بريندان جان، افيق فاضل، ستيوارت ويلكين، كوربين أونج؛ فيصل حليم، صفوي راشد، رشيد أخيار.

تاريخ مواجهات الأردن وماليزيا

يستعد منتخب الأردن لمواجهة منتخب ماليزيا غدًا، الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في النسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا لكرة القدم.

المنتخبان التقوا خمس مرات في السابق، حيث حقق المنتخب الأردني ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين. في تلك المواجهات، لم يتمكن منتخب ماليزيا من تحقيق الفوز، حيث جميع المباريات كانت ودية، باستثناء مباراة واحدة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 1988 وانتهت بالتعادل السلبي.

لم يتمكن منتخب ماليزيا من تسجيل أي هدف في مرمى المنتخب الأردني خلال تلك المواجهات المباشرة، بينما تمكن المنتخب الأردني من تسجيل ستة أهداف في مرمى ماليزيا.

في مسابقة كأس آسيا 2023، سينطلق منتخب الأردن بمواجهة ماليزيا في ثاني مباريات المجموعة الخامسة.

تم وضع منتخب الأردن في المجموعة الخامسة مع كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا في تاريخ مشاركته الخامسة في البطولة. يطمح "النشامى" في تخطي دور المجموعات والتأهل إلى ربع النهائي، وهو أفضل تحقيق حققه في تاريخ مشاركاته بالبطولة الآسيوية.

أكد المدير الفني للمنتخب الأردني، الأخ المغربي حسين عموتة، صعوبة مواجهة ماليزيا، وأشار إلى أن اللاعبين بحاجة إلى التركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز في تلك المباراة.