نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسود الرافدين تجتاز عقبة إندونيسيا بثلاثية في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب العراقي من تحقيق أول فوز ببطولة كأس آسيا قطر 2023 بعدم تغلب على منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي بنادي الريان.

إفتتح المنتخب العراقي التسجيل عند الدقيقة 17 بواسطة مهند علي كاظم قبل أن يدرك المنتخب الإندونيسي التعادل عن طريق مارسيلينو فيردينان عند الدقيقة 37،وقبل نهاية الشوط الأول تمكن أسامة رشيد من إضافة الهدف الثاني لمنتخب العراق.

في الشوط الثاني سيطر منتخب العراق صاحب اللقب الآسيوي الوحيد على مجرياته وتحكم في مراكز اللعب بشكل واضح من خلال الاستحواذ الكبير على الكرة وهو ما ترجمه البديل أيمن حسين بهدف عراقي ثالث بتصويبة قوية سكنت شباك المنتخب الإندونيسي عند الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بفوز المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد المنتخب العراقي إلى 3 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع اليابان، بينما ظل رصيد إندونيسيا خاويا من النقاط بالتساوي مع فيتنام التي تسبقه في المركز الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الياباني في الجولة الثانية يوم الجمعه المقبل على استاد المدينة التعليمية في قمة المجموعة الرابعة، بينما تواجه إندونيسيا منتخب فيتنام على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.