بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا يلا شوت

منافسة آسيوية جديدة بين Malaysia v Jordan اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا،ينطلق منتخب الأردن في رحلته بكأس آسيا 2024 بمواجهة قوية أمام منتخب ماليزيا في الجولة الأولى من دور المجموعات. يواجه المدرب الحسين عموتة تحديات كبيرة، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية بعد أداء غير مقنع في المباريات الودية، حيث حقق الأردن انتصارًا وحيدًا فقط أمام قطر، بينما خسر في باقي المواجهات، بما في ذلك الهزيمة الكبيرة أمام اليابان بنتيجة 6-1.

يتألق الجيل الحالي للمنتخب الأردني بوجود العديد من الوجوه المميزة، بدايةً من اللاعب البارز في الدوري الفرنسي، موسى التعمري، إلى عودة هداف الفريق التاريخي حمزة الدردور بعد غياب طويل.

البداية القوية في البطولة تعتبر أمرًا حيويًا للمنتخب الأردني من أجل التأهل إلى دور الـ16 واستعادة لحظات عام 2004 التاريخية. على الرغم من قوة المجموعة التي يتنافس فيها، بمشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، إلا أن أداء الفريق قد يكون المفتاح لتحقيق تقدم ملحوظ.

المدرب الحسين عموتة، الذي يتمتع بخبرة في البطولات الكبيرة، يعد عنصرًا أساسيًا في توجيه اللاعبين نحو أداء قوي، وقاد منتخب المغرب للمحليين للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمحليين. تلك الخبرة قد تكون حاسمة في التأقلم مع البيئة الآسيوية، وتحفيز الفريق على تحقيق أداء مميز.

متى موعد مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023؟

ستُقام مباراة مثيرة اليوم بين منتخبي الأردن وماليزيا، حيث ستجتمع الفرق على أرض استاد الجنوب. سيكون بإمكان عشاق كرة القدم مشاهدة اللقاء مباشرة عبر يلا شوت.

من المتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا بث مباشر يلا شوت

ستكون هذه المواجهة فرصة للمنتخبين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوارهما بكأس آسيا 2024. يترقب عشاق اللعبة هذا اللقاء المهم، ويتوقعون أداءً مثيرًا ومنافسة قوية بين الفريقين.

استقبل الآن.. ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد ماليزيا اليوم في كأس أمم آسيا 2023؟

تُعتبر قنوات "بي إن سبورتس" الوجهة الأمثل لمحبي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمتابعة مسابقة كأس آسيا 2023، وذلك حسب الحقوق الحصرية التي تحملها في هذه المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.

ستكون هذه البطولة فرصة لعشاق كرة القدم في المنطقة لمتابعة أداء منتخب الأردن، حيث تشمل الباقة الآسيوية لقنوات "بي إن سبورتس" بث جميع مباريات المنتخب الأردني، بدايةً من المباراة الافتتاحية مع إندونيسيا وحتى نهاية البطولة.

في المملكة العربية السعودية، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباريات من خلال قنوات SSC المشفرة، بينما سيتم بث المباريات في الإمارات العربية المتحدة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية. أما في العراق، فستتولى القناة العراقية الرابعة مهمة نقل المباريات إلى المشاهدين في البلاد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وماليزيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد قناة SSC1 HD تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.



كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وماليزيا اليوم؟

لمتابعة مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

تشكيلة مباراة الأردن وماليزيا

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى.

في الدفاع سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

في الوسط محمود المرضي، نور الروابده، نزار الرشدان، إحسان حداد.

في الهجوم علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.

ثانيًا: تشكيل منتخب ماليزيا

سيتم إضافتها لاحقًا

مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023 بث مباشر

يخوض المنتخب الأردني، بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، تحدي كأس آسيا 2023 بطموح كبير لتحقيق إنجاز يضعه في قائمة الفرق المميزة في القارة الآسيوية. يعكس الفوز في المباراة الافتتاحية أمام ماليزيا أهمية بالغة، حيث يتطلع الفريق إلى الانطلاق بقوة وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل وتحقيق التقدم في البطولة.

تستعرض الأنظار في هذا الدور الأول للبطولة على المجموعة الخامسة التي تضم المنتخب الأردني، المنتخب الماليزي، منتخب البحرين، ومنتخب كوريا الجنوبية. تعد هذه المجموعة تحديًا كبيرًا للمنتخب الأردني، حيث يجب عليه التنافس مع فرق ذات خبرة وإمكانيات قوية في كرة القدم الآسيوية.

المدير الفني الحسين عموتة يضع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البارعين في تشكيلته، ويتطلع إلى استثمار خبراتهم ومهاراتهم الفنية في سبيل تحقيق النتائج الإيجابية. يتألق الحارس محمد العمواسي بتصدياته الرائعة، بينما يشكل رباعي خط الدفاع، مصطفى كمال وسالم العجالين ومهند خير الله وإحسان حداد، مركزًا قويًا يعتمد عليه المدرب في تأمين خلفية الملعب.

ومع وجود لاعبين مثل صالح راتب ونور الروابدة ونزار الرشدان ومحمود شوكت في خط الوسط، يتوقع أن يكون لديهم دور حيوي في التحكم بسير اللعب وتوجيه الكرة نحو الهجوم. وتشكل الثنائي محمود المرضي وعلي علوان، اللذان يتمتعان بقدرات هجومية مميزة، الخيار الهجومي الذي يعول عليه المدرب في إحداث الفارق في مباريات الفريق.

من جهة أخرى، يستعد المنتخب الماليزي بقيادة المدرب كيم بان جون بجدية لخوض التحدي الآسيوي. يأمل في تحقيق نتائج إيجابية في مواجهات المجموعة الصعبة، ويُكمل تحضيراته بشكل جيد من خلال المعسكر الذي أقامه في كوالالمبور. يركز المدرب على دراسة نقاط القوة والضعف في تشكيلة الفرق المنافسة، ويسعى للتعرف على فلسفة اللعب للمنتخب الأردني لضمان الاستعداد الأمثل للمواجهة.

المباراة الأولى أمام ماليزيا تكتسب أهمية كبيرة في تحديد مسار المنتخب الأردني في البطولة. الفوز سيمنحهم دفعة قوية نحو تحقيق أهدافهم في البطولة وتعزيز ثقتهم لمواجهات المراحل القادمة. يبقى الأمل معقودًا على أداء الفريق وتفوقه في المواجهات الهامة التي تنتظره في كأس آسيا 2023.