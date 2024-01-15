نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كروس يتجاهل كلمة “أبطال” ويواجه صافرات الاستهجان في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يتوقف توني كروس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد عن إثارة الجدل، عندما احتفل بالفوز بكأس السوبر الإسباني في استاد الأول بارك في الرياض.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأحد الماضي، لينال اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

كروس يتجاهل كلمة أبطال باللغة العربية

وكان جميع لاعبي الفريق يلبسون قمصانا مكتوب عليها “أبطال” بالعربية، أثناء الاحتفال باللقب على أرضية الملعب في العاصمة السعودية، إلا كروس الذي استمر في ارتداء قميصه في المباراة (دون كلمة أبطال).

وتعرض النجم الألماني لصافرات الاستهجان من الجماهير السعودية في المباراة النهائية، عندما خرج من الملعب، ليدخل بدلا منه زميله لوكا مودريتش، وهذا ما حصل أيضًا في مباراة نصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد.

وكان سبب صافرات الاستهجان السعودية هو تصريحات كروس، التي هاجم فيها اللاعبين الذين ذهبوا للعب في الدوري السعودي للمحترفين، الصيف السابق.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

تواجه كتيبة كارلو أنشيلوتي، فريق أتليتكو مدريد يوم الخميس المقبل 18 يناير، في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب ميتروبوليتانو.