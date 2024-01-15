نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأردن الرسمي لمواجهة ماليزيا في كأس آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب ماليزيا، مساء اليوم الإثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة الأردن ضد ماليزيا في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب الأردن ضد نظيره المنتخب الماليزي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل منتخب الأردن الرسمي أمام ماليزيا

حراسة المرمي: يزيد أيو ليلى.

خط الدفاع: يزن العرب – سالم العجالين – عبد الله نصيب.

خط الوسط: إحسان حداد – نور الروابدة – نزار الرشدان – موسى التعمري.

خط الهجوم: يزن النعيمات – علي علوان.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة منتخب الأردن مع نظيره منتخب ماليزيا في بطولة كأس آسيا وستذاع على قناة beIN Sports AFC، وقناة الكاس إكسترا، وقناة أبو ظبي آسيا، وقناة ssc السعودية، والرياضية العراقية.

