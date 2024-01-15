نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يفوز على البلديه بهدف دون رد ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على بلديه المحله بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور المجموعات من كأس الرابطة.

سجل الغانى بنيامين بواتنج هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 23.

وبذلك يصعد فريق الاتحاد السكندرى رسميًا إلى دور الثمانية من كأس الرابطة بصرف النظر عن نتيجة مباراته المتبقية سموحه فى دور المجموعات.

جاءت المباراة حماسية سريعه سيطر الاتحاد السكندرى على معظم فترات الشوط الأول وهدد مرمى وترجم سيطرته إلى هدف الفوز وأضاع فرصتين محققتين للتهديف ولجأ البلدية إلى الدفاع للخروج متعادلا إلا أن الدفاع لم يصمد أمام هجمات الاتحاد السكندرى ومنى مرمى الفريق المحلاوى بهدف.

وفى الشوط الثانى تحسن أداء البلدية واقترب من منطقة جزاء الاتحاد السكندرى ولكن دون خطورة على مرمى الفريق السكندرى ما عدا الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع الذي شهد خطوره حقيقة على مرمى الفريق السكندرى وتصدى لها الدفاع لتنتهى المباراة بفوز زعيم الثغر وصعوده لدور الثمانية.