يلا شوت الآن ( 0 - 0 ) .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا

جولة في آسيا بصحبة Malaysia vs Jordan اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وماليزيا يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا، في إطار المجموعة الخامسة من نهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، ستجرى اليوم مباراة بين منتخبي الأردن وماليزيا. يعتبر هذا اللقاء جزءًا من البطولة التي تحمل العنوان نفسه الذي فازت به الإمارات العربية المتحدة في النسخة السابقة.

بث مباشر كأس آسيا - الأردن ضد ماليزيا

لقد شهدت الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث عن بث مباشر لمباراة ماليزيا والأردن في كأس أمم آسيا. يمكنكم الآن العثور على بعض القنوات التي ستقوم بنقل هذه المباراة:

في المملكة العربية السعودية، يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة SSC HD الرياضية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنكم مشاهدتها على قناة أبوظبي الرياضية. أما في معظم الدول الأخرى، يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports.

يتنافس منتخب الأردن ومنتخب ماليزيا ومنتخب البحرين ومنتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا. ومن المتوقع أن يكون هناك تنافس قوي بين جميع المنتخبات في هذه المجموعة بسبب قوتها المتساوية.

ينافس الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين. يدخل المنتخب الأردني البطولة بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب سوء النتائج التي حققها المنتخب منذ توليه المسؤولية الفنية.

سبق وأن التقى منتخب الأردن ومنتخب ماليزيا خمس مرات في الماضي، حيث حقق المنتخب الأردني ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين، لم يتمكن منتخب ماليزيا من تحقيق أي انتصار في تلك المواجهات، التي كانت أربع مباريات ودية ومباراة واحدة رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 1988 وانتهت بالتعادل السلبي.

خلال تلك المواجهات المباشرة، لم يتمكن منتخب ماليزيا من تسجيل أي هدف في مرمى المنتخب الأردني، بينما نجح المنتخب الأردني في تسجيل ستة أهداف في مرمى ماليزيا.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الأردن وماليزيا في كأس آسيا 2023

قناة SSC1 HD المعلق حاتم بطيشة. قناة beIN Asian Cup 1 المعلق حسن العيدروس. الكأس اكسترا القطرية Alkass EXTRA One HD المعلق منتصر الازهري. الرابعة العراقية الرياضية Alrabiaa Sport المعلق مناف الحميداوي.

توقيت مباراة الأردن ضد ماليزيا في كأس الأمم الآسيوية 2023

سيتقابل منتخب الأردن ومنتخب ماليزيا في المباراة الافتتاحية للجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023-2024.

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ستقام المباراة يوم الإثنين، الموافق 15 يناير/كانون الثاني، على ملعب استاد الجنوب.

وستكون مواعيد المباراة كما يلي:

الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر والأردن.

الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

كيف أشاهد بث مباشر مباراة الأردن وماليزيا اليوم في أمم آسيا؟

سيتم بث جميع مباريات البطولة عبر تطبيقات خاصة وغير مجانية تابعة للقنوات المذكورة. ستقوم قنوات الكاس وبي إن سبورتس القطرية بنقل المباريات عبر تطبيق TOD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأردن وماليزيا | من هنــــا

أما قناة أبوظبي الرياضية، فستقوم بنقل المباريات عبر تطبيق STARZ PLAY APP. وسيتم بث المباريات التي تنقلها قنوات SSC الرياضية السعودية عبر تطبيق SHAHID VIP في الباقة الرياضية.

تشكيل منتخب الأردن لمواجهة ماليزيا في كأس آسيا

حارس المرمى: أبو ليلة.

رباعي الدفاع: احسان حداد- نصيب- يزم العرب- سالم العجالين.

خماسي الوسط: نزار الرشدان- نور الروابدة- موسى التعمري-علي علوان- محمود مرضي.

قلب الهجوم: يزن النعيمات.

تشكيل منتخب ماليزيا لمواجهة الأردن في كأس آسيا

حارس المرمى: حازمي.

ثلاثي الدفاع: دافيس- إلدستال- كولز.

رباعي الوسط: أريف أيمن- أفيق فزايل- ويليكين-أونج.

مثلث الهجوم: حليم- لوك- موراليس.

ماليزيا ضد الأردن.. التاريخ ينصف النشامى

يطمح منتخب الأردن لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في مباراته الافتتاحية أمام ماليزيا، وذلك لتشكيل حافز قوي للفريق خلال مشواره في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، تعتبر هذه المشاركة الخامسة للمنتخب الأردني في تاريخه في البطولة، بعد مشاركته في النسخ السابقة عام 2004 و2011 و2015 و2019.

تسعى الفرقة الأردنية بقيادة مدربها المغربي الحسين عموتة إلى تحقيق أداء قوي في بطولة كأس آسيا هذا العام والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة. ومن المهم أن يحققوا انتصارًا في مباراتهم الأولى أمام ماليزيا لكي يحصلوا على دفعة معنوية.

تتضمن مجموعة الأردن وماليزيا في البطولة أيضًا منتخبي البحرين وكوريا الجنوبية، وهما فرق قوية في قارة آسيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأردن وماليزيا | من هنــــا

يعول عموتة على عدد من اللاعبين المتميزين من حيث القوة والسرعة واللياقة البدنية ليكونوا في التشكيلة الأساسية.

من بين هؤلاء اللاعبين: الحارس محمد العمواسي، ومدافعو الفريق مصطفى كمال، سالم العجالين، مهند خير الله، وإحسان حداد، وفي خط الوسط صالح راتب، نور الروابدة، نزار الرشدان، ومحمود شوكت. وللهجوم الأردني القوي الذي يحمل الأسلحة التهديفية، يشارك محمود المرضي وعلي علوان.

بالنسبة للمنتخب الماليزي، قاده كيم بان جون، أجرى تحضيرات قوية للبطولة من خلال معسكر مغلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور لمدة ثلاثة أسابيع. ركز كيم على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق الأردن وفهم فلسفة لعب المدرب الحسين عموتة خلال تلك الفترة.