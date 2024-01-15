نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة قوية لنيجيريا قبل مواجهة ساحل العاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت نيجيريا دفعة قوية قبل مباراتها الثانية في المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2023 الجارية ضد ساحل العاج.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، عاد تيريم موفي أخيرًا للواجب الدولي في أبيدجان، مما يضعه في المنافسة على المشاركة بشكل ما في المواجهة الكبيرة يوم الخميس مع الأفيال.

مع تحييد جميع العوامل، من المقرر أن يتدرب موفي لأول مرة مع زملائه في فريق سوبر إيجلز في التدريبات المقرر إجراؤها في المدرسة الوطنية للشرطة يوم الاثنين.

تم إدراج مهاجم نيس في البداية في القائمة المؤقتة، وتمت ترقيته إلى الفريق النهائي للتعويض عن غياب فيكتور بونيفاس الذي تعرض لإصابة خلال المعسكر التدريبي النيجيري في أبو ظبي.

توصل الاتحاد النيجيري لكرة القدم وفريق نيس إلى اتفاق أدى إلى تأجيل موفي رحلته إلى ساحل العاج ليكون متاحًا للاختيار في مباراة الدوري الفرنسي يوم السبت على ملعب ستاد رين.

ظهر موفي لأول مرة دوليًا في مباراة ودية ضد الكاميرون في يونيو 2021، وشارك في 13 مباراة أخرى مع المنتخب الوطني، وسجل أربعة أهداف.