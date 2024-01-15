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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أومسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي - دودو الجباس

