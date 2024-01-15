هوجو بروس يريد التتويج ويكشف ما تحتاجه جنوب افريقيا للفوز باللقب القاري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هوجو بروس مدرب منتخب جنوب افريقيا، عن رغبته في التتويج باللقب مرة أخرى، بعد تتويجه مع الكاميرون عام 2017 أمام الفراعنة.

وقال بروس: "تجربة التتويج بكأس الأمم الافريقية كانت رائعة، إذا سالتني عن هل تريد فعل ذلك بالتأكيد سأجيبك بنعم".

وتابع: "أتطلع إلى مباراة مالي والأجواء المحيطة بالمباريات وبالبطولة بشكل عام".

واستكمل: "كما ترون الجميع يريد إظهار أقصى كفاءة ممكنة، ولدى كل الفرق دوافع كبيرة لتحقيق النتائج".

واختتم تصريحاته: "الحافز للفرق يجعل البطولة صعبة للغاية، للفوز تحتاج إلى أن تكون في القمة ذهنيا وأيضا الجودة، سنرى جودتنا في المستوى الأعلى في كرة القدم".

مجموعة جنوب افريقيا في بطولة كأس الامم

تواجد منتخب الاولاد في المجموعة الخامسة بجانب منتخب نامبيا ومنتخب مالي، ومنتخب تونس.

موعد المباراة الاولى لجنوب افريقيا امام مالي

وتنطلق مباراة جنوب افريقيا امام مالي غدا في الساعة العاشرة.

وتتزين المواجهة بروح الاهلي حيث يلتقي كلا من بيرسي تاو جنوب افريقيا امام مالي والذي يتواجد فيها اليو ليانج

