نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتى الذهبي.. كامارا أصغر لاعب يسجل ثنائية منذ زمن في أمم إفريقيا ويحصد جائزة الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح السنغالى لامين كامارا مهاجم منتخب السنغال فى تسجيل هدفين فى مواجهة منتخب بلاده أمام جامبيا، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كان 2023.

وأصبح لامين كامارا صاحب الـ20 عامًا و14 يومًا، أصغر لاعب يسجل ثنائية في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2000 الذي فعلها التونسى علي زيتوني لتونس ذو 19 عامًا و32 يومًا.

وبتسجيله الهدفين حصل السنغالى لامين كامارا، على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة منتخب بلاده أمام جامبيا.

وانتهت مباراة منتخب السنغال وجامبيا بثلاثية نظيفة افتتحها اللاعب بابا جاي مبكرًا بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى بعد تمريرة مميزة من ساديو ماني، وأضاف منتخب السنغال الهدف الثاني في الدقيقة "51" بواسطة اللاعي لامين كامارا بعد تمريرة رائعة من إسماعيلا سار.

واختتم السنغال أهدافه من لاميني كامارا الذي نجح في تسديد صاروخية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة "83" بعد تمريرة من ليمان نداي.

