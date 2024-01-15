نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أزمة التذاكر مستمرة في أبيدجان واشتباكات بين المسؤولين والجماهير.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتبك عدد من الجماهير المتوافدة لساحل العاج، لمساندة منتخبات بلدانها في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع مسؤولي المنافذ الرسمية للكاف لبيع التذاكر بسبب عدم وجود أماكن معتمدة حتى الآن.

وتستمر مشكلة التذاكر مع غياب في الأماكن المعتمدة من كوكان وكاف، وذلك خلافا للتعليمات الواضحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد المشكلة التي حدثت خلال المباراة الافتتاحية، حيث واجه أنصار ساحل العاج صعوبة في الحصول على التذاكر، فإن الوضع لم يتحسن.

ووفقًا لما توصل إليه " دوت الخليج الرياضي " من مصادر خاصة، فإن التذاكر متاحة بشكل رئيسي من الموزعين غير الرسميين، في الوقت ذاته يواجه المشجعون الكاميرونيون الآن هذا الوضع الإشكالي، لكن الصمت الإعلامي عن هذه المشاكل استمر منذ انطلاق المسابقة.

واستمرت تلك المشكلة من خلال تعزيز الشعور بالمعايير المزدوجة، لا سيما بداية من الفترة التي قامت فيها وسائل الإعلام الأجنبية بفحص جميع الأحداث المرتبطة بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بعناية، لعدم تكرار الأخطاء. وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج في الفترة بين الثالث عشر من يناير الجاري، حتى الحادي عشر من فبراير القادم.