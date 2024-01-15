بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت

منافسة إفريقية بين Algeria - Angola اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، ستشهد ملعب السلام في كوت ديفوار أولى مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2024، حيث سيلتقي منتخب أنغولا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يترقب الجمهور العربي بشغف أداء "محاربي الصحراء" في هذه البطولة، بعد الأداء المخيب للآمال في النسخة السابقة والخروج المبكر من المجموعات، والفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بسبب حادثة مؤسفة أمام الكاميرون.

على الرغم من رفض جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، اعتبار فريقه من بين المرشحين للقب، وإشارته إلى وجود فرق أخرى مثل مصر وكوت ديفوار والمغرب والسنغال، إلا أن جماهير الجزائر لا تقبل هذا الحديث وتتطلع بشغف للفوز باللقب للمرة الثالثة في التاريخ.

شهدت كأس أمم إفريقيا حتى الآن العديد من المفاجآت، حيث تعادلت مصر مع موزمبيق، وتعادلت نيجيريا، الفريق ذو القيمة السوقية الأعلى في القارة، مع غينيا الاستوائية في مباراة مخيبة للآمال. وكانت المفاجأة الكبرى هزيمة غانا أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-1.

يدرك بلماضي أهمية البداية في البطولة، ولا يرغب في أن ينضم إلى قائمة المنتخبات الكبرى التي تعثر في المباراة الأولى. وعلى الرغم من ذلك، يدرك أيضًا أنه سيواجه تحديًا صعبًا أمام منتخب أنغولا الواعد.

متى موعد وتوقيت مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

منتخب الجزائر سيواجه منتخب أنغولا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الاثنين، الموافق 15 يناير، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار، ستقام المباراة في ملعب "السلام"، حيث ستشهد تجمعًا حماسيًا لمباراة الجزائر وأنغولا اليوم.

مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا بث مباشر يلا شوت

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن موعد مباراة الجزائر وأنغولا في كأس الأمم الإفريقية 2024 سيكون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة صباحًا بتوقيت أبوظبي، والتاسعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

بالتردد.. ما هي القنوات الرسمية الناقلة لمباراة الجزائر ضد أنغولا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

تمكنت مجموعة قنوات بي إن سبورت من الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستكون حصرية لها في جميع الدول العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج.

وسيتم بث مباراة الجزائر وأنغولا في كأس إفريقيا 2024 على قنوات "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالخطوات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وأنغولا في أمم إفريقيا

أما بالنسبة للقنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل المباراة بث مباشر لمنتخب الجزائر وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2023، فإن القناة الجزائرية الأرضية قد قامت بتوفير بث مباشر لجميع مباريات البطولة بشكل مجاني للجماهير داخل حدود الجزائر.

وبإمكان جمهور جمهورية مصر العربية مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر كتابة الكود التالي: 1100001100000000. يُرجى الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول التردد الذي سيتم من خلاله بث مباراة الجزائر وأنجولا مباشرة اليوم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا:

تردد قناة الجزائرية الأرضية اسم القناة: Programme National HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كود التشفير: 1100001100000000

مفتوحة

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وأنجولا اليوم؟

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الجزائر وأنغولا في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة الجزائر وأنغولا اليوم

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - فارس شايبي.

خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

ثانيًا: تشكيل منتخب أنجولا

حراسة المرمى: نيبلو

خط الدفاع: كينيتو - جوناثان بواتو - كيالوندا جاسبار - لويد أوجوستو

خط الوسط: فريدي - مانويل كافومانا - إستريلا

خط الهجوم: جيلسون - زيتو لوفومبو - زيني

تاريخ مواجهات الجزائر وأنغولا

سبق وتواجه المنتخبان في تسع مباريات سابقة، منها ثماني مباريات رسمية. وفي هذه المواجهات، تمكن منتخب مصر من الفوز في اثنتين منها، بينما فاز منتخب موزمبيق في مباراة واحدة فقط، وانتهت خمس مباريات بالتعادل، كانت هناك أيضًا مباراة ودية واحدة بين المنتخبين انتهت بالتعادل.

أما آخر مباراة جمعت بين المنتخبين، فقد أقيمت في 18 يناير 2010 ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف< ومن بين الخمس مباريات التي انتهت بالتعادل، تضمنت المباراة الأخيرة بينهما.

الجزائر ضد أنغولا.. مواجهة معقدة

المنتخب الجزائري يشارك في كأس أمم إفريقيا للمرة السادسة على التوالي، وهذا يعتبر السادس أطول تأهل للفريق الجزائري في تاريخ البطولة، بعد المشاركة في سبعة مرات بين عامي 1980 و1992.

من ناحية أخرى، المنتخب الأنغولي يشارك في كأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة، ولم يتجاوز دور المجموعات سوى مرتين فقط في عامي 2008 و2010 عندما استضافت أنغولا البطولة، ولكنه لم يتمكن من التأهل للأدوار الإقصائية في تلك المرتين ولم يحقق أي انتصار.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد عنصر يعمل لصالح المنتخب الجزائري، حيث فشل المنتخب الأنغولي في الفوز في آخر ثماني مباريات له في البطولة، حيث حقق أربع تعادلات وتعرض لأربع هزائم.