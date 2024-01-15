نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. روما يبحث مصير جوزيه مورينيو الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع دان فريدكين رئيس نادي روما هاتفيا، مع المدير التنفيذي لينا سولوكو وذلك من أجل حسم مصير مدرب الذئاب جوزيه مورينيو.

ويعانى نادي العاصمة من نتائج متراجعة ومتذبذبة، إضافة للأزمات الداخلية في غرفة الملابس.

سبب الاجتماع

فريدكين بات في حيرة بعد تأكيد المدرب على استعداده للاستقالة بسبب رفض تنفيذ اللاعبين تعليماته

لكن فريدكين رغم تأكيد مورينيو على الرغبة في الاستقالة، إلا أن رئيس نادي روما قد يتمسك بمورينيو حتى نهاية الموسم بسبب الازمة المالية الكبيرة لروما.

نتيجة المباراة الأخيرة

وكان روما قد تعرض للخسارة من جانب ميلان في المباراة الاخيرة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويحتل ذئاب العاصمة المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بعد 20 مباراة سجل 32 هدف واستقبل 24 هدف.

ويواجه روما المباراة القادمة هيلاس فيرونا وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

