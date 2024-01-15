نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «هي قضية الشرفاء» الأردني محمود المرضي محتفلاً بهدفه في مرمى ماليزيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نجم المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، في تسجيل هدف لفريقه، في شباك نظيره منتخب ماليزيا، والمقامة في الوقت الحالي وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي.

الأردن يتقدم على ماليزيا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

وتمكن منتخب الأردن من تسجيل ثلاثة أهداف دون رد في شباك نظيره المنتخب الماليزي، في شوط مباراة الأول.

محمود المرضي يدعم فلسطين في مباراة ماليزيا

سجل النجم الأردني محمود المرضي، لاعب منتخب الأردن الهدف الأول والثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 12، و32 ليحتفل بهدفه داعما القضية الفلسطينية.

ورفع محمود المرضي، قميصه موجها رسالة إلى العالم أجمع تحمل جملة «هي قضية الشرفاء». والجدير بالذكر أن منتخب الأردن يقع في المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا مع كلا من ماليزيا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى المنتخب البحريني.