الرياضة

"بكيت حتى لا أرحل عن الفريق".. مصطفى محمد يفاجئ جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى محمد، نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر والزمالك السابق، عن كواليس رحيله عن صفوف الفارس الأبيض في المواسم الماضية، والتي شهدت جدلا واسعا من جماهير الفارس الأبيض.

- مصطفى محمد يتحدث عن جماهير الزمالك

وأكد مصطفى محمد في تصريحاته مع سيف زاهر:" جماهير الزمالك غضبت مني بسبب تمسكي بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف واتهموني بأني تركت الفريق في الوقت الخاطئ".

وتابعت:" نظرة الجماهير إني فكرت فقط في مصلحتي ومستقبلي، دون النظر لأي شئ بسبب رحيلي أول الموسم وليس في يناير، رغم أن رحيلي منح الفريق أموال طائلة".

وواصل:" بأكد لجمهور الزمالك أنني واحد منكم وبحب الفريق لم أقصد أغضبكم، وبكيت أثناء فترة إعارتي لطنطا لعدم الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض رغم إني قدمت موسم مميز".

وأختتم:" شاركت مع منتخب مصر عن طريق نادي طلائع الجيش".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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