"بكيت حتى لا أرحل عن الفريق".. مصطفى محمد يفاجئ جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى محمد، نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر والزمالك السابق، عن كواليس رحيله عن صفوف الفارس الأبيض في المواسم الماضية، والتي شهدت جدلا واسعا من جماهير الفارس الأبيض.

- مصطفى محمد يتحدث عن جماهير الزمالك

وأكد مصطفى محمد في تصريحاته مع سيف زاهر:" جماهير الزمالك غضبت مني بسبب تمسكي بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف واتهموني بأني تركت الفريق في الوقت الخاطئ".

وتابعت:" نظرة الجماهير إني فكرت فقط في مصلحتي ومستقبلي، دون النظر لأي شئ بسبب رحيلي أول الموسم وليس في يناير، رغم أن رحيلي منح الفريق أموال طائلة".

وواصل:" بأكد لجمهور الزمالك أنني واحد منكم وبحب الفريق لم أقصد أغضبكم، وبكيت أثناء فترة إعارتي لطنطا لعدم الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض رغم إني قدمت موسم مميز".

وأختتم:" شاركت مع منتخب مصر عن طريق نادي طلائع الجيش".

