نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاميرون يستهل مشواره بالتعادل الإيجابي مع غينيا في كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم في فخ التعادل مع نظيره منتخب غينيا بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين 15 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة منتخب الكاميرون ضد غينيا في كأس أمم افريقيا

سيطر منتخب غينيا على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح اللاعب محمد بايو مهاجم منتخب غينيا الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فرانسوا كامانو لاعب منتخب غينيا في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك فرانك ماجيري لاعب منتخب الكاميرون هدف التعادل في شباك منتخب غينيا في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

ما هو ترتيب المجموعة الثالثة من كأس أمم افريقيا؟

السنغال، 3 نقاط

غينيا، نقطة واحدة

الكاميرون، نقطة واحدة

جامبيا، دون نقاط